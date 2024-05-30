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IENA 麻混テープヤーンポンチョプルオーバー ネイビー
商品番号 M63528643721
商品名

IENA 麻混テープヤーンポンチョプルオーバー ネイビー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年の夏にIENAで購入した麻混テープヤーンポンチョプルオーバー、カラーはネイビーです。￥13,200税込2021年の夏に着用して保管しておりました。着用する機会がない為出品致します。素人保管の為神経質な方は御遠慮ください。何かありましたらコメントよろしくお願いします。
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IENA (イエナ) 麻混テープヤーン ポンチョプルオーバー ネイビー サイズ:-

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