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- IENA 麻混テープヤーンポンチョプルオーバー ネイビー
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商品詳細
2021年の夏にIENAで購入した麻混テープヤーンポンチョプルオーバー、カラーはネイビーです。￥13,200税込2021年の夏に着用して保管しておりました。着用する機会がない為出品致します。素人保管の為神経質な方は御遠慮ください。何かありましたらコメントよろしくお願いします。
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