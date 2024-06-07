フィント　レーストップス

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商品詳細
フィントのトップスです。前開きで、ブラウスとしてもカーディガンとしてもご使用いただけます。タグ付き新品未使用です。ボタンはパール、柄は花柄レースでかわいらしいです。定価8360円フィントアンアナザーアンジェラスカラー···アイボリー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄クラシカル
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