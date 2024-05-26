

PRADA（プラダ）サイドラインパンツ ライトグレー-



PRADA（プラダ）サイドラインパンツ ライトグレー-



PRADA（プラダ）サイドラインパンツ ライトグレー-



PRADA[プラダ] | 18S/S ラバーワッペン付きサイドラインスウェット ...



プラダ メンズパンツの通販 500点以上 | PRADAのメンズを買うならラクマ



PRADA[プラダ] | 18S/S ラバーワッペン付きサイドラインスウェット ...



PRADA（プラダ）サイドラインパンツ ライトグレー-



PRADA サイドジッパーが素敵なリナイロンパンツ ブラック ...



送料無料）ゆったり2本ライントリコットジャージパンツの入荷 ...



MAISON KITSUNE ストレッチコットン ジャガード織サイドラインジャージートラックパンツ



スリムストレートパンツ/33/コットン/IDG/無地/GEP010 S112 TZB



ライトグレー】リラックスカジュアルパンツ サイドライン[品番 ...



MAISON KITSUNE ストレッチコットン ジャガード織サイドライン ...



スリムストレートパンツ/33/コットン/IDG/無地/GEP010 S112 TZB



PRADA(プラダ) / スリムストレートパンツ/33/コットン/IDG/無地/GEP010 ...

ご覧いただき、誠にありがとうございます。こちらは、PRADA（プラダ）のレギンスパンツになります。こちらのパンツは、サイドのホワイトインサートデザインが特徴で裾に向かって細くなるテーパードシルエットで脚をすっきり長く見せてくれる美脚パンツです。ブランド：PRADA（プラダ）仕様・特徴：・ミディアムウエスト・ウエスト総ゴム・ストレッチ・テーパード・ベルトループ無し・サイドライン（インサート）・ポケット無し・ストレートレッグ・参考価格（¥188,600-）カラー：ライトグレー（ホワイトライン）素 材：本体フレンチテリースウェットコットン97%エラスティン3%インサート（ライン部）コットン37%レーヨン36%ナイロン20%エラスティン7%状 態：試し履き程度の未使用に近い状態サイズ：表記XSウエスト約26cm股 上約26cm股 下約67cmわたり幅約25cm裾 幅約13cm(注)平置き状態での採寸にてストレッチ素材の収縮は考慮しておりません。（例：ウエスト最大約38cm）素人採寸(平置き)の為若干の誤差はご容赦願います。取 扱：プラダジャパン【国内正規品】製 造：イタリア製自宅保管、中古商品にご理解のある方宜しくお願いします。#レギンス#スパッツ#フィットパンツ#イージーパンツ#トラックパンツ#ルームウェア#インナーパンツ#スキニーパンツ#部屋着カラー···グレーパンツ丈···フルレングス素材···コットンシルエット···スキニー裾···裾カットオフセンタープレス···センタープレスなし股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···その他