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センソ ユニコ io come io 幻想的な柄行きのワンピース ３８
商品番号 B90867385315
商品名

センソ ユニコ io come io 幻想的な柄行きのワンピース ３８
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 7,098 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても素敵な柄行きのワンピースは如何でしょうか。サイズ３８少しゆったりとしています。キュプラ67％レーヨン37％とても着心地が良いです。２～３回試着をしておりますが、まだまだご活用して頂けるかと思います。ご理解頂けます方、ご検討を宜しく御願い致します。
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センソ ユニコ io come io 幻想的な柄行きのワンピース ３８ - ひざ丈 ...
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