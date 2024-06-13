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Salvatore Ferragamo フェラガモ　リバーシブル　トールバッグ
商品番号 R99215403663
商品名

Salvatore Ferragamo フェラガモ　リバーシブル　トールバッグ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモリバーシブル　トールバッグ　ハンドバッグ　ナイロン　キャンバス　アニマルプリント　豹　ヒョウ　マグネット開閉SIZE　サイズ約H縦幅23㎝W横幅20㎝Dマチ11㎝持ち手長さ42㎝素材：ナイロン、コットン、レザー色：イエロー、クリーム、ブルー、ブラック　系付属品：なし状態：2021年に都内のブランドショップにて中古購入しました。全体的に所々使用感が見受けられます。ナイロン部分角やフチのスレ傷、所々黒ずみ、シミ。レザー部分所々スレ傷、引っかき傷、持ち手のダメージ。金具のスレ傷。　など壊れてる箇所は見受けられませんが、あくまでも一度人の手に渡った物ですのでご理解いただける方のみご購入ください。気になる点などありましたらお気軽にコメント下さい----------------------------------------------------・着画はお断りさせて頂いております・正規品のみ出品しております・コメント無しでの直接購入可能です・出品している商品は全て手元にございます・発送はプチプチ等を使い無事に到着するよう心がけております----------------------------------------------------☆発送について☆【平日】　→日中～夕方頃まで発送可能です【土】　　→お支払いの確認が夜の場合発送は月曜日になります【日曜】　→商品の発送できません月曜日より順次発送致します----------------------------------------------------#SalvatoreFerragamo#Ferragamo#サルヴァトーレフェラガモ#フェラガモ#トートバッグ#ハンドバッグ#ナイロン#レザー#キャンバス#デニム#アニマルプリント#リバーシブル#リバーシブルバッグ#豹#861
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