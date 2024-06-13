山胡桃木 かごバック 籠 カゴ 山葡萄 ハンドバッグ 着物 籠バッグ

【サイズ】（約)最大幅34cm×奥行き10cm×高さ21.5cm【重さ】(約)370g【素材】山胡桃木巾着素材：綿麻 一番皮とは…外側樹皮にほとんど手を加えずありのままの状態で編み込んだものですその為お色はシックな濃いめで自然の蔓の味わいを存分に感じられます。\\\\お客様に知っておいていただきたいこと性質上ひごに節・ムラ・剥がれ・繊維に沿った割れなどがございます。自然素材の特性としてご理解ください。使い込むことにより皮の剥がれなどは色が馴染み風合いが増してゆきます。繊維に沿った割れも強度的には問題がございませんので、ご安心ください。手作り商品ですので、1点、1点サイズ・重量・風合いなどに違いがございます。※出来るだけ実物のお色に近づける様に撮影しておりますが、室内照明での撮影の為、商品画像と実物のお色は多少違う場合が御座いますのでご了承下さいませ。お使いのモニター設定(明るさ・コントラスト等)によっても色の見え方が異なりますが。ご了承の上、ご購入お願い致します。



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