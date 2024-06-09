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ヒステリックグラマー【美品】ロゴ プリント 総柄 ノースリーブ トップス
商品番号 C14582811419
商品名

ヒステリックグラマー【美品】ロゴ プリント 総柄 ノースリーブ トップス
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICGLAMOUR×destroyallmonsters、コラボトップスです。着丈、６０センチサイズ、フリー（伸縮性があります。）ヒスらしいROCKなカジュアル感がスタイリッシュで大人可愛いデザインのトップスです⑅◡̈*柔らかな手触りの良い素材で着心地抜群です。コンパクトなシルエットが女性らしい可愛い雰囲気を演出してくれます。素敵なオススメのアイテムです˚✧₊⁎ご質問などあればお気軽にコメント下さい。自宅保管ですのでご理解の上宜しくお願い致します。ヒステリックグラマーHYSTERICSヒステリックスカットソートップスタンクトップシャツTシャツインナー
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