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pinky\u0026dianne 半袖ブラウス
商品番号 O43429051964
商品名

pinky\u0026dianne 半袖ブラウス
ブランド名 ピンキーアンドダイアン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏5回程度着用しました。お仕事でも、カジュアルにも着こなせます。
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