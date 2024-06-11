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バースデーバッシュ　セットアップ水玉♡
商品番号 C77714335167
商品名

バースデーバッシュ　セットアップ水玉♡
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても可愛いセットアップです♡２回着用して、ホームクリーニングしてます。着用画像載せてます。164センチなので、丈は少し短めです。ご参考までに。
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