vivienne westwood 花柄　ブラウス

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商品詳細
viviennewestwoodredrabelの花柄ブラウスになります。オーブと花柄が全体に散りばめられたデザインです。この季節ですので、ジャケットのインに着ても素敵だと思います。サイズは2とあります。以下詳細になります。肩幅 約35cm身幅 約40cm着丈 約55cm袖丈 約17cm
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