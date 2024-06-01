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vivienne westwood 花柄　ブラウス
商品番号 M33848124388
商品名

vivienne westwood 花柄　ブラウス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,258 円
在庫状況 あり

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商品詳細

viviennewestwoodredrabelの花柄ブラウスになります。オーブと花柄が全体に散りばめられたデザインです。この季節ですので、ジャケットのインに着ても素敵だと思います。サイズは2とあります。以下詳細になります。肩幅　約35cm身幅　約40cm着丈　約55cm袖丈　約17cm
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