COACH トートバッグ ハンドバッグ

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COACHハンドバッグです。必要なくなったため出品致します。●サイズ：約34cm×約26cm×マチ約10cm●素材:画像タグにてご確認下さい。●状態：目立った汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。簡易包装にてらくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便にて発送致します。まとめて購入される場合はお値下げ致しますのでコメントにてお問い合わせ下さい。↓↓よろしければ他にも出品していますのでこちらも併せてご覧ください↓↓#mi♩アパレル多数出品中！↑↑タップでアパレルのみの見やすいページに飛びます↑↑まとめて購入される場合多少お値引き致しますのでコメント欄よりお問い合わせ下さい。フォローにて100円引き実施中♪。.:＊・゜♪。.:＊・゜少しでもお安く購入されたい方はプロフィールへ！#COACH#コーチ#レディース#古着c2