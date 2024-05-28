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AS2OV(アッソブ) ミニショルダーバッグ
商品番号 Q86154022864
商品名

AS2OV(アッソブ) ミニショルダーバッグ
ブランド名 アッソブ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に新品を購入し、使用しました。定価8,500〜10,000くらいだったかと思います。使用感はありますが、素材が丈夫なので使用する上で問題はありませんでした。サイズは素人採寸ですが22cm×16cm×8cmくらいでした。（500mlのペットボトルも入りました。）ストラップは幅2.5cm、長さ92〜119cmくらいです。
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