AS2OV(アッソブ) ミニショルダーバッグ

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商品詳細
数年前に新品を購入し、使用しました。定価8,500〜10,000くらいだったかと思います。使用感はありますが、素材が丈夫なので使用する上で問題はありませんでした。サイズは素人採寸ですが22cm×16cm×8cmくらいでした。（500mlのペットボトルも入りました。）ストラップは幅2.5cm、長さ92〜119cmくらいです。
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