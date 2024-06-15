新品★ブルーレーベルクレストブリッジ ショルダーバッグ ベージュ◆チェックリボン

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◆◆◆画像転載・文章転載ご遠慮下さい◆◆◆✔️発送等お取り引きについて記載していますのでプロフィールをお読み頂けると幸いです(*'▽'*)✔️申し訳ありませんがこちらの商品はお値引きできません。ご了承お願いいたします。●ブルーレーベルクレストブリッジBLUELABELCRESTBRIDGEショルダーバッグ●タグはありませんが新品になります。(写真にはタグが写っていますが、青い紙タグはカットした為白い紙タグのみ付いています)●定価15,400円、日本製●カラー ベージュ●リボンが赤いアイコンチェック柄になっておりとっても可愛いです♪●ハリのある上質なナイロン地にゴールドの金具で可愛さの中にも高級感があります♪●小ぶりなサイズですが試しにペットボトルを入れてもまだまだ余裕がありますので見た目より入ります♪●斜めがけ可能●実寸サイズ ［誤差はご了承下さいm(__)m］・縦(中心辺り)16㎝・横(上部)26.5㎝(底部)18㎝・マチ11㎝前後●新品ですが自宅保管という点をご理解お願い致します。●少し畳んで発送予定です。素材···ナイロンカラー···ベージュ種類···その他ショルダーバッグagnesb.VOYAGEアニエスベーボヤージュランバンオンブルートプカピTOPKAPIANNASUIアナスイSAZABYサザビーロンシャンアタオATAOラルフローレンマッキントッシュフィロソフィーイエナcoachコーチアーバンリサーチユナイテッドアローズビームスマイケルコースマークジェイコブスポールスミスリュックトートバッグショルダーバッグサコッシュミニポシェットお財布ショルダーマルチポーチユーティリティポーチがお好きな方にも♡