バーバリー ベルトバッグ ハンドバッグ 2wayトートショルダーバッグ ...

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購入後に大切に保管しておきました。新品をお探しの方には是非お勧めいたします。市場には使い古した中古が出回ってますが未使用品はなかなか出回らず貴重です。領収書の発行可能です。但し書きも柔軟に対応致します◆ブランド：BURBERRYバーバリー◆モデル：ミディアムベルトバッグ◆型番：4076723◆対象：レディース◆状態ランク：新品未使用◆参考定価：200000円◆仕様：内側：マグネット式ポケットx1、オープンポケットx2◆サイズ：[縦]約31cm[横]約33cm[マチ]約17.5cm[ハンドル]約31cm[ショルダー]約98cm※素人実寸ですので誤差はご了承ください。◆素材：レザー◆カラー：ネイビーアイボリーマスタードxシルバー金具※ご覧頂くパソコン・モニターにより、色合いが違って見える事があります。◆付属品：保存袋、ショルダーストラップ「エルメス」「ルイヴィトンモノグラムダミエエピヴェルニ ジャイアント」「グッチ」「イヴ・サンローラン」「バーバリー」「エルメス」「シャネル」「プラダ」「フェンディ」「ダンヒル」「ブルガリ」「フェラガモ」「エルメネジルドゼニア」「ジョルジオアルマーニ」「クリスチャンディオール」も出品しておりますカラー···ブルートートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地