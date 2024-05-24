AULENTTI/オウレンティ　LASSIC 2WAY ショルダーバッグ

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商品詳細
スローブイエナで購入一度使用のみです。肩紐も付けます。※フロント金具部分に少し傷ありますが、目立ちません。⭐︎以下公式文章⭐︎フロントに配されたゴールドの金具がリッチ感のあるバッグ。ストラップが付いているのでショルダーでも使用可能◎SLOBE別注で、ショルダー部分を調整可能な仕様にしてるのもポイントです。キレイ目にまとまりすぎず大人カジュアルシーンに最適なアイテムです。【AULENTTI/オウレンティ】AULENTTIは2019年にスタートしたバッグブランドです。バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産されています。イタリアの質の高い牛革を多く使用。イタリアンレザーは革の種類や加工方法も様々で奥深い魅力のあるレザーとなっています。機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出している。
http://narcologia.ru/goods/monophonic710612.html
http://narcologia.ru/goods/procurement299733.html
http://narcologia.ru/goods/waveform13017.html
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ハンドル付ショルダーバッグ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
追加》【AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ|IENA ...
追加》【AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
予約》【AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ|IENA(イエナ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ(505431109 ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ | 417 ...
http://narcologia.ru/goods/monophonic710612.html
http://narcologia.ru/goods/procurement299733.html
http://narcologia.ru/goods/waveform13017.html
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ハンドル付ショルダーバッグ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
追加》【AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ|IENA ...
追加》【AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
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予約》【AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ|IENA(イエナ ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ（ショルダー ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ(505431109 ...
AULENTTI/オウレンティ】 CLASSIC 2WAY ショルダーバッグ | 417 ...