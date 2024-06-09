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パタゴニア　レトロX
商品番号 M93153077324
商品名

パタゴニア　レトロX
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアのレトロxになります。サイズ→XXLキッズサイズで一番大きなサイズです。状態→数回使用とても暖かいのでおすすめです。
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