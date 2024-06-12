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マイケルコース バイカラーショルダーバッグ
商品番号 O85017754609
商品名

マイケルコース バイカラーショルダーバッグ
ブランド名 マイケルマイケルコース
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前にアウトレットで購入しました。一目惚れして買いましたが、なかなか使う機会がなくぼぼ未使用に近いので、状態は綺麗だと思いますが、保管時にショルダーのベルト部分がはねて癖がついてしまいました（2枚目写真参照）正面のポケットは取り外しができ、未使用のモノグラム柄と付け替えもできます^^保存袋は保管時にほつれてしまったので自分で縫いました。あくまでおまけとしてお考えくださいね^^●カラー：ネイビー×ホワイト●サイズ：横30㎝　　　　　縦22㎝※used品ということをご理解の上少しでも気になる方は購入をお控えくださいね^^
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