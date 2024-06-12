エルメス HERMES ケリー バングル カデナ ゴールド

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商品詳細
HERMESエルメスバングルカデナクロコブレスレットゴールド【中古】母が数年前パリで購入し、そのあと譲り受けました。（※箱と袋をなくしたそうなのでバングルのみになります。）母は数回着用したそうですが、わたしは一度も着用してません。内側のゴールドの面と「madeinFrance」が刻印されている面に小傷と擦れがやや見られますが、全体的に美品かと存じます。✱梱包材でお包みし、更にビニール袋に包んでの発送になります。ご了承くださいませ。参考までに新品の定価は、￥80,000～￥90,000程です。✱値下げ交渉不可です（\u003e\u003c）カラー...ゴールドアクセサリー材質...ゴールド
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