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【新品】EMMEL REFINES×田中里奈 コラボワンピース
商品番号 O30308437903
商品名

【新品】EMMEL REFINES×田中里奈 コラボワンピース
ブランド名 エメルリファインズ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

emmelrefinesの田中里奈さんコラボのタックパフスリーブロングワンピースです。一度試着をし、自宅で保管しておりました。とても可愛いのですが、私には似合わず着る機会がないため出品いたします。タグ付き、新品未使用です。お色：ブラックサイズ：M定価：15400円小さく畳んで発送させていただきますので、ご了承くださいませ。カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/flight925428.html
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