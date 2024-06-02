【新品】EMMEL REFINES×田中里奈 コラボワンピース

emmelrefinesの田中里奈さんコラボのタックパフスリーブロングワンピースです。一度試着をし、自宅で保管しておりました。とても可愛いのですが、私には似合わず着る機会がないため出品いたします。タグ付き、新品未使用です。お色：ブラックサイズ：M定価：15400円小さく畳んで発送させていただきますので、ご了承くださいませ。カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···秋、冬



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11/4(木)追加予約販売開始のご案内】＜田中 里奈さん × EMMEL REFINES ...



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EMMEL REFINES×田中里奈 コラボワンピース 即完売商品！



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