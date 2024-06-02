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マイケルコースのバッグ
商品番号 W13995119458
商品名

マイケルコースのバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地プレゼントで貰いましたが、あまり好みのデザインではなかったのでお譲りします。紐の長さは調整可能、マチは狭めで革も硬いので小さいお財布、ケータイ、化粧直を入れるのに丁度良いサイズ感です。
http://narcologia.ru/goods/Taipei478771.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit684486.html
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