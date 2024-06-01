X331 リング 韓国 レディース エメラルドグリーン ゴールド 小ぶり

⭐コメントなしで、即購入OK(*^^*)⭐新品未使用・送料無料⭐【ギフトBOX】と【高級手提げ袋】付き【特徴】✅1つ1つ職人さんが丁寧に作っているので、丈夫で持ちも良く、上質なジュエリーとなります。✅様々な服装やシーンで使用できるので、流行や季節を問わず、コーディネートしやすいおすすめ商品です。✅誕生日プレゼントや結婚記念日、母の日、敬老の日、クリスマスなどの特別なプレゼントとしていかがでしょうか？(^^)◾️商品詳細【材質】・シルバー925・キュービックジルコニア【サイズ】・フリーサイズ（サイズ調整可能）初期値：直径1.7cm人差し指や中指、薬指など、コーデに合わせて使えます(*^^*)※サイズ調整をする場合は、ゆっくりと優しく力を入れてください。過度に強い力を加えますと破損する恐れがありますので、ご注意ください。【カラー】・エメラルドグリーンブルーレッドアクアグリーンベージュブラックおしゃれパープルお出かけデートイベントギフト片耳ピアスフープピアスドロップ、チェーンフックピアスイヤーカフボディピアスシンプルシリコンキャッチ1粒石天然石パワーストーンヴィンテージスマイルインテリアアメジストムーンルビーサファイアダイヤモンド人工ダイヤ淡水パールキュービックジルコニア誕生石地金プラチナ純金18金K1824金K24ゴールド純銀スターリングシルバーS925ステンレススチール合金金属アレルギー対応アレルギーフリーサージカルステンレスネックレスブレスレット指輪リングホワイトブラックグレイブラウンイエローピンクオレンジGLPtSV銀ボディピアスファーストスタッド誕生石



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