q bag paris nest l'arc メッシュトート マザーズバッグ

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qbagnestn°1l'arcカラー···skyblue(マルチカラー)素材···メッシュ定価16999円l'arc-en-ciel（ラルクアンシエル）はフランス語で虹という意味。パリの美しい朝の光、夕暮れ、雨上がりの虹をイメージ。ネスト素材を絵画のキャンバスに見立て、水彩画で描いたコレクション。とにかく軽い・シワになりづらい洗濯機で洗えて清潔畳んでエコバッグにもオススメたっぷり大容量オールシーズンOK大きいポーチ付きレザーより強く高品質ポリウレタンで丈夫で持ちやすい持ち手サイドのボタンでフォルムを変えることも可能ポーチ付きで約290g数回使用しました。角にうっすらと汚れがありますが、ほぼ目立ちません。目立つ汚れや使用感などはなく、綺麗な状態です。軽くて洗濯機で洗えてマザーズバッグに最適なバッグです◎小さく折りたたんで発送させていただきます。色違いも出品しておりますのでよろしければご覧ください。#マザーズバッグ #トートバッグ#マザーズトート#メッシュトート#メッシュバッグ#ママバッグ#パパバッグ#軽量バッグ#キューバッグ#ネスト#出産準備