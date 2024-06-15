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【極美品】 FURLA ブラック 編み込み レザー ショルダーバッグ
商品番号 Q42492793496
商品名

【極美品】 FURLA ブラック 編み込み レザー ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAフルラショルダーバッグ編み込みのデザインが施された《ジルダ》ラグジュアリーなデザインが素敵です♪現在、入手困難なアイテムとなっております。この機会にぜひいかがでしょうか？ヴィンテージ、ビンテージ　vintageサイズサイズ：横16.5cm、高さ13cm、マチ8cm横幅上部　25cm横幅下部　25cm高さ　17cmマチ　8cmお財布やペットボトルが入ります。ショルダー長さ　68〜125cm微調整可能。※多少の誤差はご了承下さい平置き実寸。カラーブラック黒素材レザー表地ボタン付きポケット１つ裏地フリーポケット１つチャック付きポケット１つ状態多少の使用感はありますが、目立った傷なく極美品です！これから長い間お使いいただけると思います。使用感が無くとても綺麗なバッグです。普段使いはもちろん、結婚式などでも活躍してくれます。ぜひこの機会にいかがでしょうか？◆購入先◆大手リサイクルショップで購入致しました。真贋済みの正規品でございます(^^)カラー...ブラック種類...パーティーバッグ/結婚式素材...牛革(本革)
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