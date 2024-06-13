美品✨コーチ ショルダーバッグ PVC シグネチャー　クロスボディ ピンク

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●アイテムCOACH コーチショルダーバッグ シグネチャー 総柄肩掛け 斜め掛け ポシェットクロスボディ ゴールド金具 チャーム500mlペットボトル収納可能 馬車ロゴスリムでコンパクトなバッグですが、長財布もしっかり入ります。通勤通学、旅行や街歩きなどマルチに活躍するバッグです。PVC加工なので水や汚れに強いです✨●型番58316●素材PVCレザー●色ブラウン 茶色ピンク●サイズW27cm×H17.5cm×D3cm開口部：約22cmショルダー長さ118cm〜128cm(5段階調整)※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。●仕様ファスナー式開閉内側オープンポケット×1外側オープンポケット×1カードポケット×1●状態目立った傷や汚れはなく、まだまだ末永く使用いただけます✨※あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方のみご購入願います。●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。ご不明点等ございましたらお気軽にコメントください♪350910102780