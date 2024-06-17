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【美品】ear イア　牛革　刺繍　ショルダーバッグ
商品番号 J20528705830
商品名

【美品】ear イア　牛革　刺繍　ショルダーバッグ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。イアのショルダーバッグです。本体　牛革表側にタッセルの刺繍があります。ポケットは（写真7、8）内側に、ファスナー式が1つ、オープン式が2つあります。外側に、ファスナー式が1つあります。斜めがけ可能です。平置きで縦　22cm横　28cmショルダー　105cmくらい伸びます。ダーツが取ってあるため荷物が入りやすいです。素人採寸です。中古品にご理解いただけたらと思います。#ear#イア#ショルダーバッグ#刺繍#美品
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