【美品】ear イア　牛革　刺繍　ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。イアのショルダーバッグです。本体 牛革表側にタッセルの刺繍があります。ポケットは（写真7、8）内側に、ファスナー式が1つ、オープン式が2つあります。外側に、ファスナー式が1つあります。斜めがけ可能です。平置きで縦 22cm横 28cmショルダー 105cmくらい伸びます。ダーツが取ってあるため荷物が入りやすいです。素人採寸です。中古品にご理解いただけたらと思います。#ear#イア#ショルダーバッグ#刺繍#美品
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