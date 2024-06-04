美品 ゲンテン ショルダーバッグ ステッチ シボ革レザー 濃茶 ...

◆商品説明gentenゲンテンショルダーバッグワンショルダー斜め掛け可能ロゴ型押しステッチシボ革レザー◆カラーダークブラウン濃茶◆仕様開閉はマグネットボタン内にオープンポケット:1 ファスナーポケット:1◆サイズ縦：24cm横：16.5cmマチ：10cmショルダー紐：114～134cm（長さ調整可能穴7個）◆状態僅かな使用感ありますが目立つものではなくそれ以外の著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します出品一覧ページです #SLアパレル一覧大手リサイクルショップで購入100%正規品です最後までご覧頂きありがとうございました。No.2309-1161



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