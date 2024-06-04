コーチ ハンドバッグ トートバッグ マザーズバッグ レザー EY320 ...

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【商品説明】縦：約25㎝横：上部 約43㎝ 下部 約29㎝厚さ：約13.5㎝持ち手：ハンドル約63.5㎝仕様：ファスナー開閉式ポケット：3ヶ所色：ブラック素材：レザー付属品：なし(本体のみ)【状態ランク】状態ランク：ABS：新品、未使用or未使用に近いA：目立った傷や汚れなしAB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れありBA：やや傷や汚れありB：やや傷や汚れありBC：やや傷や汚れありor傷や汚れありC：傷や汚れありD：全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があります。ファスナーの開閉はスムーズです。素材のベタつきはありません。表面、ハンドルに型崩れがあります。角にスレがあります。ハンドルの付け根に型押し、割れがあります。上記以外に特に目立った傷や汚れはなく、比較的状態の良い商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※発送はメルカリ便のみの対応となります。他発送方法はお受けしかねますので、ご了承ください。EY320-53カラー···ブラック