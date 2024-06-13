【タグ付】coach コーチ　スウィンガー　ショルダーバッグ　C2643 グレー

◎ブランド名coachコーチ◎商品名スウィンガー ショルダーバッグ グレーC2643◎素材名レザー◎カラーグレー灰色◎商品の状態卸デパートの展示品を購入し、未使用のまま保管しております。※画像にてご確認の上、ご検討くださいませ。◎サイズ縦 約11cm、横 約20cmマチ 約6cmショルダー 約47.5cm素人採寸にご理解をお願いします。◎付属品本体、ケアカード、未使用タグ付き◎管理番号069※写真で商品の状態を確認していただきご購入の検討をお願いします。※正規品のみ取り扱う販売店より購入させていただきました。※気になる箇所がございましたら、コメントにてお伝えいただけるとありがたいです。



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