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【PRADA】ハンドバッグ　カゴ×クロコ×レザー　三角ロゴプレート　肩かけ
商品番号 Y97270429070
商品名

【PRADA】ハンドバッグ　カゴ×クロコ×レザー　三角ロゴプレート　肩かけ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。#みさ_その他のバッグ【ブランド】PRADAプラダ【商品】ハンドバッグショルダーバッグカゴバッグ三角ロゴプレート※ハンドル肩掛け可能※A4収納不可※自立不可【シリアルNo.・型番】写真参照【カラー】ブラウン茶色イエローグリーン黄緑色オレンジ橙色※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）18×26×10ハンドル高さ　約22cm【素材】レザークロコダイル【付属品】なし【状態】★used通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪♪表地　　:レザー部分に小キズありほつれあり※写真参照裏地　　:良好型崩れ　:クセ程度角スレ　:少し持ち手　:使用感、スレ、小キズあり金具　　:スレ程度ホック　:良好ファスナー:良好ベタ付き:なしクリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。#みさ_その他のバッグ
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