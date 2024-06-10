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ヴィヴィアンウエストウッド MIRANDA ピアス ゴールド
商品番号 X74482665364
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド MIRANDA ピアス ゴールド
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,736 円
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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドMIRANDAピアスゴールドフープ型のモチーフとオーブを合体させたユニークなアイテム。大ぶりで存在感があり、エレガントな雰囲気を作り出します。デイリースタイルのアクセントにはもちろん、ドレススタイルにもマッチする一品です。チャーム（1）：約横0.2cm×縦2.3cm、チャーム（2）：約横2.2cm×縦1.7cm、全長：約2.6cm付属品　小布袋箱などプラス1800円でつけ可能です
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