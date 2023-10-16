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★K18YG★極美品★ティファニー オープンハート ネックレス Au750
商品番号 F75781226422
商品名

★K18YG★極美品★ティファニー オープンハート ネックレス Au750
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 21,918 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TIFANNYオープンハートペンダントエルサペレッティレディース18金7ミリーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【商品説明】エルサ・ペレッティ™のオープンハートのシンプルで心ときめくフォルムは、愛の精神を賛美しています。エルサ・ペレッティを代表するエレガントなスタイルのペンダントです。【状態】目立った傷や汚れはありません。小傷のほとんど見られないとてもキレイなお品物です。まだまだたくさん使っていただけます。【サイズ】トップ7㎜/チェーン40㎝【素　材】18Kゴールド【カラー】イエローゴールド【付属品】社外品の箱(純正の箱はつきません)【購入先】大手リユース店/真贋鑑定済み【定　価】93,500円他にもたくさん出品中です#mi☆出品一覧#mi☆服飾品#mi☆ティファニーA07368
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