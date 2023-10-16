☆K18YG☆極美品☆ティファニー オープンハート ネックレス Au750

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商品詳細
TIFANNYオープンハートペンダントエルサペレッティレディース18金7ミリーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【商品説明】エルサ・ペレッティ™のオープンハートのシンプルで心ときめくフォルムは、愛の精神を賛美しています。エルサ・ペレッティを代表するエレガントなスタイルのペンダントです。【状態】目立った傷や汚れはありません。小傷のほとんど見られないとてもキレイなお品物です。まだまだたくさん使っていただけます。【サイズ】トップ7㎜/チェーン40㎝【素 材】18Kゴールド【カラー】イエローゴールド【付属品】社外品の箱(純正の箱はつきません)【購入先】大手リユース店/真贋鑑定済み【定 価】93,500円他にもたくさん出品中です#mi☆出品一覧#mi☆服飾品#mi☆ティファニーA07368
http://narcologia.ru/goods/composite254254.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney7749.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper527409.html
新品仕上げ済 新同 極美品 ティファニー TIFFANY & CO. オープンハート ネックレス 16mm エルサ・ペレッティ K18YG Au750 ゴールド アクセサリー ジュエリー 2.8g レディース ■９
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