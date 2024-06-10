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D01★ 極美品 マイケル コースハンドバッグ ショルダー2way
商品番号 I33867920224
商品名

D01★ 極美品 マイケル コースハンドバッグ ショルダー2way
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。■商品の説明■ブランドマイケルコースハンドバッグショルダーストラップあり2wayブルー本革背面ポケットx1内部ポケットx2サイズ横25cm縦18cmマチ9cm※素人寸法の為誤差があります。状態目立ったない程度小傷が1箇所があり。内部、ポケット入り口に変色箇所があります。極美品です。よろしくお願い致します。
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