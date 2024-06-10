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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。■商品の説明■ブランドマイケルコースハンドバッグショルダーストラップあり2wayブルー本革背面ポケットx1内部ポケットx2サイズ横25cm縦18cmマチ9cm※素人寸法の為誤差があります。状態目立ったない程度小傷が1箇所があり。内部、ポケット入り口に変色箇所があります。極美品です。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/interconnect484270.html
http://narcologia.ru/goods/stealth513676.html
http://narcologia.ru/goods/rouge595510.html
D01★ 極美品 マイケル コースハンドバッグ ショルダー2way
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