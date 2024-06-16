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COACH コーチハンドバッグ
商品番号 I84632301626
商品名

COACH コーチハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルト部分を伸ばせばショルダーバッグになります。何回か使用していますが、材質もあり特に目立つ傷などはありません。〈サイズ〉縦:20cm横:30cm幅（底）:8cmベルト:46-55cm（ハンドバック時）　　　92-110cm（ショルダー時）
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit739886.html
http://narcologia.ru/goods/browse247091.html
http://narcologia.ru/goods/organization335462.html

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