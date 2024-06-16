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【希少】人気　バーバリーブルーレーベル 巻きスカート　安室奈美恵　ハニーベージュ
商品番号 V77419100501
商品名

【希少】人気　バーバリーブルーレーベル 巻きスカート　安室奈美恵　ハニーベージュ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます!!!⭕️24時間以内に発送⭕️安心匿名配送⭕️送料無料⭕️即!!購入・無言購入ok!⭕️ご質問・お値下げコメントok!【バーバリーブルーレーベル】・ノバチェックフレアスカートBurberryBlueLabelはもう生産されてなく、人気が高まっております❀︎.(*´▽︎`*)❀︎.安室奈美恵さん着用の巻きスカート♡大人気のハニーベージュカラーです!!!早めにお譲りしたいので気軽にご希望額をご提示ください♪※他のサイトにても出品してます。【早い者勝ち】とさせて頂きますのでご了承下さい◆サイズ38(M〜L相当)・丈約55cm・ウエスト　約70cm・ヒップ　　約65cm・裾幅　　　約105cm※素人・平置き採寸です。多少の誤差はご了承下さい◆状態目立った傷・汚れ等なく全体的に綺麗な状態であり、まだまだご使用可能なお品です☆※あくまでも中古品となりますので神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい◆アイテムBurberryBlueLabelバーバリーブルーレーベル　レディース　スカート　ボトムス　膝丈　ひざ丈　フレア　巻きスカート　人気　お洒落　おしゃれ　安室奈美恵　芸能人　着用　38ML大きいサイズ　ボタン　裏地　美品　良品　エレガント　ノバチェック　上品　大人　フレア　かわいい　可愛い　フェミニン　高級　ハイブランド　ハイブラ　ベージュ　ハニーベージュ　肌色　チェック柄　秋冬　春夏　台形　希少　三陽商会20231009402028
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