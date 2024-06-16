【希少】人気　バーバリーブルーレーベル 巻きスカート　安室奈美恵　ハニーベージュ

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ご覧頂き誠にありがとうございます!!!⭕️24時間以内に発送⭕️安心匿名配送⭕️送料無料⭕️即!!購入・無言購入ok!⭕️ご質問・お値下げコメントok!【バーバリーブルーレーベル】・ノバチェックフレアスカートBurberryBlueLabelはもう生産されてなく、人気が高まっております❀︎.(*´▽︎`*)❀︎.安室奈美恵さん着用の巻きスカート♡大人気のハニーベージュカラーです!!!早めにお譲りしたいので気軽にご希望額をご提示ください♪※他のサイトにても出品してます。【早い者勝ち】とさせて頂きますのでご了承下さい◆サイズ38(M〜L相当)・丈約55cm・ウエスト 約70cm・ヒップ 約65cm・裾幅 約105cm※素人・平置き採寸です。多少の誤差はご了承下さい◆状態目立った傷・汚れ等なく全体的に綺麗な状態であり、まだまだご使用可能なお品です☆※あくまでも中古品となりますので神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい◆アイテムBurberryBlueLabelバーバリーブルーレーベル レディース スカート ボトムス 膝丈 ひざ丈 フレア 巻きスカート 人気 お洒落 おしゃれ 安室奈美恵 芸能人 着用 38ML大きいサイズ ボタン 裏地 美品 良品 エレガント ノバチェック 上品 大人 フレア かわいい 可愛い フェミニン 高級 ハイブランド ハイブラ ベージュ ハニーベージュ 肌色 チェック柄 秋冬 春夏 台形 希少 三陽商会20231009402028