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BFK10 完動品液晶無傷iPad Air(A1474)本体16GBグレイ送料込
商品番号 V77347271576
商品名

BFK10 完動品液晶無傷iPad Air(A1474)本体16GBグレイ送料込
ブランド名 アップル
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正常動作確認済みの商品となります。充電：○液晶：○タッチパネル：○ホームボタン：○サイドボタン：○各センサー：○前カメラ：○後カメラ：○スピーカー：○マイク：○Wi-Fi通信：○Bluetooth：○即買・無言購入OKですので質問がなければ購入前のコメント(購入確認)は不要です。最終確認後にプチプチ梱包発送致します。動作不良は全額返金にて返品対応承ります。シリアルナンバー：DMRPDZ4BFK10ios：12.5.7容量：16GBアクティベーションロックオフ(iPhoneを探すオフ)画像の商品が全てで他付属品はありません。本体のみとなります。外観：使用に伴う擦り傷あり液晶面：ほぼ無傷の状態パネル割れや欠けはありません。各モデルごとに備わっておる機能やアップデート可能なiosは異なりますので、商品の仕様につきましてはAppleや各iPad毎のHP等にてご確認下さい。早ければ即日から翌々日までには発送致します。プチプチ梱包にてネコポス発送となります。即時受取通知の必要はありませんので、商品に問題ないことを確認して受取通知をお願いします。商品に問題あれば上記通り返品対応致しますので、受取通知は行わずメッセージ連絡お願いします。取り置き・専用・値下げ交渉は致しておりません。気になる点はご質問いただければと思いますが、記載掲載済みのご質問に関しては回答割合することがあります。他者様が質問中であっても、購入希望者優先ですので遠慮せずそのまま購入いただければと思います。
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