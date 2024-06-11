Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-MPB100 2020年製

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ご覧いただきありがとうございます。即購入OK！大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m【商品名 】パナソニック可変圧力IHジャー炊飯器おどり炊き炊飯調理器具調理道具炊事料理暮らし家電ダイヤモンド【型 番⠀】SR-MPB100【内容物 】写真のものが全てになります。【状 態 】新しい物を購入し不要になった為出品しております。内釜美品の商品になり、商品到着後直ぐにお使い頂けます。ふっくらとしたお米が炊ける便利な良品です。ダイヤモンド竈釜になっており洗う際もらくに汚れが落とせます。画像を見て気にならない方には大変お買い得な商品になります。あくまでも自宅保管の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。・発送について水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。商品コード:d@tg154-F