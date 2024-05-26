avo turboworldリア調節タイプ強化スタビリンク(85MM-95MM)

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avoturboworldのリア調節タイプ強化スタビリンク(85MM-95MM)黒です。86に取り付け予定でしたが、取り付けることなく新しい車を購入したため出品します。撮影のためにだけ開封しております。適応車種等は画像またはWEBにてご確認下さい。梱包・発送については本品の入った箱をプチプチで包み、段ボールに入れて発送します。以下WEBより抜粋商品説明概要新BLACKSERIESロアアーム側にはブーツカバーで覆われたフルピロタイプをスタビリンクに適合させ、スタビライザーの作動をより発揮出来易い様に、より強固なタイプに仕上げました。強固な形状にする事によりスタビライザーが持っている本領を最大限に発揮できるでしょう。長さは調整式ですので、軸間の調整は可能です。S2C07G1HUB01J：85~95ミリS3A08G1HUB10J：90~115ミリ車両に応じた部品番号と車高に合った長さを決めてください。純正形状タイプですので、取付や取扱は容易にできるでしょう。上部取り付けナットは、緩み防止の特殊ナットを採用しています。