アウディ　TT クーペ　2.0

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商品詳細
ボディタイプ···クーペ燃料タイプ···ハイオク車年式···平成20年式走行距離···10万〜14.9万kmボディタイプクーペ燃料タイプハイオク車年式平成20年式現在走行距離128000キロ車検 R5/12/1交換箇所10万キロ時イグニッションコイルスパークプラグウィンドウレギュレータドアアクチュエーター交換箇所12万5千キロ時サーモスタッドリリーフバルブチャコールキャニスターAssyファンベルトAssyタイミングベルトAssyカスタム箇所supersprint左右4本出しマフラービルシュタイン車高調VOSSEN19インチホイールフロント BOSEスピーカー天井タレ小右リアサスゴトゴト音あり。エンジン、エアコン調子いいです！交換はアウディ正規ディーラーにて交換してます！内外装まだまだ綺麗です！元気よく走るので気になった方は是非コメントください！現車確認できます！
http://narcologia.ru/goods/scissoring96596.html
http://narcologia.ru/goods/Addict618018.html
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