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商品詳細
\"直接手渡し\"限定です。東京都23区内からです。近隣県であれば対応可能です。JZX100チェイサー、マークⅡ、クレスタ ツアラーV、ルラーンG1JZ-GTE用です。新品購入後3ヶ月ほど使用しました。使用に伴う傷、汚れ等はありますが美品です。サイレンサー、延長可能なスライドテール付きJZX100チェイサーツアラーV後期にて使用純正バンパーとツラになるように設計されているのでエアロパーツを装着してる車両ですと引っ込みます。その為、出口を延長可能なスライドテール取り付けにて使用していました。他の所にも出品しているので、取り下げる場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/scissoring146796.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle929966.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce731355.html
直接手渡し限定 Z.S.S. Attack-ST JZX100用-
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