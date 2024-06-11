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\"直接手渡し\"限定です。東京都23区内からです。近隣県であれば対応可能です。JZX100チェイサー、マークⅡ、クレスタ ツアラーV、ルラーンG1JZ-GTE用です。新品購入後3ヶ月ほど使用しました。使用に伴う傷、汚れ等はありますが美品です。サイレンサー、延長可能なスライドテール付きJZX100チェイサーツアラーV後期にて使用純正バンパーとツラになるように設計されているのでエアロパーツを装着してる車両ですと引っ込みます。その為、出口を延長可能なスライドテール取り付けにて使用していました。他の所にも出品しているので、取り下げる場合がございます。