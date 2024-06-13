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RZ250 タンデムバー　リアキャリア
商品番号 M37505465142
商品名

RZ250 タンデムバー　リアキャリア
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初期型RZ250に使用していたタンデムバーです。全体的に美品だと思います。今では中々出回らない物だと思いますのでこの機会にお探しの方いかがでしょうか。当方素人のため詳しい事はわかりませんので画像をよく確認の上よろしくお願いします。
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