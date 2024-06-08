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SP武川　モンキー125用　04-02-0293 BASICマフラー
商品番号 H89812388525
商品名

SP武川　モンキー125用　04-02-0293 BASICマフラー
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンキー125のノーマルスタイルにマッチし、歴代モンキーのカスタムスタイルを彷彿させるダウンマフラーです。中古美品です。美品ですがあくまで中古品ですので写真でご判断ください。もちろん状態の質問はお答えします。お気軽にメッセージください。ステンレス製政府認証近接排気騒音:85dB(A)#モンキー125社外マフラー#モンキー武川マフラー#04-02-0293#政府認証
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