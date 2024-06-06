シャネル　ココマドモアゼル　ツイスト\u0026スプレイ　オードトワレ

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CHANEL シャネル ココマドモアゼルオードトワレ ツイスト\u0026スプレイ定価¥16,500本体とセットのリフィル3本リフィル2本は新品未使用(うち本体にセットしてある1本は1ヶ月程使用済)箱付箱は傷等ございます。冷暗なクローゼットにて保管していました。2023年4月に東京大丸のココマドのキャンペーン、ポップアップストアで購入したお品です。ココマドが大好きで買ったのですが、好みが変わってしまい使わないので出品に至ります。是非愛用いただける方に沢山使っていただきたいです(*^^*)美品ですが店頭管理ではなくあくまで、一般家庭の個人宅保管品と御理解下さる方のみご購入をお願い申し上げます。セット購入ですと送料分少しお値引きできますので、お気軽にコメントより御相談ください(^^)※喫煙者はいません。猫を飼っています。ご留意ください。ボトルタイプ...セット香り...ローズ ジャスミン ライチ フローラル アンバー セクシー フェミニン モテ香水容量...50ml〜99ml(20ml×3ボトル、2本は新品未使用、1本は1ヶ月ほど使用)種類...オードトワレ