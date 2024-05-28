ファイラHMB 4袋セット

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ご覧いただきましてありがとうございます。ファイラHMB4袋セット内容量86.4g(480mg×180粒)賞味期限2025年1月一日あたりの摂取目安量1日6粒多め(300ml程度)の水等と一緒にお召し上がりください。HMBカルシウムとブラックジンジャー由来のボリメトキシフラボンが含まれます。HMBカルシウムには、年齢とともに低下する筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能が報告されています。ブラックジンジャー由来のボリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能が報告されています。また、BMIが高め(24以上30未満)の方の腹部の脂肪を減らす機能が報告されています。サプリメント形状···粒#ファイラHMB#サプリメント#健康食品#ダイエット#筋肉#筋トレ