沖縄沈香島白木 87.5g 沈香樹アガローチャ

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商品詳細
和名 シマシラキ漢字表記 島白木別名異名 沖縄沈香 沈香の香りに似ている事から学名 エクスコエカリアアガローチャ(ワシントン条約指定)用途 香木(沈香の代用)薬用(樹皮)原産国 日本では奄美大島以南 東南アジア オーストラリアなどマングローブ湿地帯に自生し、葉を裂いたり枝を折ると白色の乳液が出るが、猛毒で目に入ると一時的に失明したり、皮膚に付くと腫れ上がる有毒植物です。伐採し乾燥させ香木としてお線香の原料、沈香の代用として使用します。下記のリンクより抜粋しております。お読み下さい。https://gkzplant.sakura.ne.jp/mokuhon/syousai/sagyou/si/simassiraki.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis84544.html
http://narcologia.ru/goods/flight762428.html
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