Bond No. 9 by ハイライン パーク アベニュー オードパルファム

BondNo.9 ハイラインパーク 50mlボンドナンバーナイン伊勢丹で購入現在販売終了稀少と思いますボトルタイプ···ボトル容量···50ml5割以上種類···ハイライン世界初の香木（ウード）を使用して、海の香りを再現したユニセックスフレグランスです。ウードは東洋の世界では、襟元に使用されており、挨拶の時にウッディで甘い香りが広がります。ウードと海藻エキスのブレンドにより、イキイキとした海の透明感のある香りが広がります。他にも、シトラス、ブラックペッパーを配合し、ピリっとスパイシーな香りも印象的です。販売員の方に勧められ購入しました。香りの説明は上手くできませんのでご存知の方、お探しの方におすすめしたいです箱を処分してしまいました。。。



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