移動式リフト　EL-580 株式会社いうら

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商品詳細
移動式リフト EL-580株式会社いうら新品購入価格（参考） 558,000円新品購入後5〜6年程度使用しています。個人宅で使用しており、頻度としては少なかったので、本体は綺麗です。スリングリートに関しては洗濯、漂白等行っていますが使用感が結構あります。気になされる場合は別でご購入をお勧めします。リフト上げ下ろしは本体またはリモコンにより操作可能です。バッテリー充電式で充電ケーブル付きとなっています。耐荷重 120kg取扱説明書は紛失し有りません。使用動画が株式会社いうらHPにありますので、ご参照下さい。表示価格12万円は引き取り価格です。中古介護用品である事をご理解頂き、取引願います。購入時の金額¥558,000
http://narcologia.ru/goods/peroration724015.html
http://narcologia.ru/goods/traverse725926.html
http://narcologia.ru/goods/Addict734118.html
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床走行式リフト いうら 移動式リフトEL-580 | ミヤタリフト株式会社 ...
移動式リフト EL-580
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リフト『移動式リフト EL-580』 いうら | イプロス都市まちづくり
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移動式リフト EL-580 脚部開閉機能
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移動用電動リフト EL580 | 福祉施設様向け販売サイト ネッチュー
移動式リフト EL-580 昇降機能 - YouTube