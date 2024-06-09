移動式リフト　EL-580 株式会社いうら

移動式リフト EL-580株式会社いうら新品購入価格（参考） 558,000円新品購入後5〜6年程度使用しています。個人宅で使用しており、頻度としては少なかったので、本体は綺麗です。スリングリートに関しては洗濯、漂白等行っていますが使用感が結構あります。気になされる場合は別でご購入をお勧めします。リフト上げ下ろしは本体またはリモコンにより操作可能です。バッテリー充電式で充電ケーブル付きとなっています。耐荷重 120kg取扱説明書は紛失し有りません。使用動画が株式会社いうらHPにありますので、ご参照下さい。表示価格12万円は引き取り価格です。中古介護用品である事をご理解頂き、取引願います。購入時の金額¥558,000



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移動式リフト EL-580



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移動式リフト EL-580 脚部開閉機能



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［取扱停止］移動式リフト リフトのみ EL-570



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