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アポラクトフェリンαプラス4本セット
商品番号 E16426245153
商品名

アポラクトフェリンαプラス4本セット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラクトフェリンの約5倍～12倍のチカラを発揮するアポラクトフェリン＋アルファです。久留米大学医学部開発技術による栄養補助食品。免疫機能の向上、ウィルス対策、腸内環境の改善、カラダの全ての機能を調整する奇跡の多機能成分です。糖質、脂質の吸収を抑制する働きによりダイエットをもサポートします。新品・未開封・パッケージフィルム未開封・保存状態良好。1個1ヶ月分90粒。メーカー小売価格1個16000円。賞味期限2026年6月4本セット
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