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ハイパーマッハ(レッド)
商品番号 E84867270787
商品名

ハイパーマッハ(レッド)
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類：軟式バランス・特徴：ミドルバランス重さ：640〜650グラム長さ：84センチ素振りで数回使用したため、グリップが多少汚れている程度です。打球痕はありません。ご検討のほどよろしくお願いいたします。
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