NIKE FC Barcelona バルセロナ バルサ　トラックジャケット

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商品詳細
ブランド:NIKEナイキアイテム:NIKEFCBarcelonaバルセロナTrackJacket表記サイズ：M肩幅：41身幅：54着丈：68袖丈：68cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。ほとんど着用せず暗所で保管していたものです。中古品にご理解いただける方でお願いいたします。FCバルセロナバルサFCBBarcelonaサッカーナイキカラー···グレーチーム名/国外···FCバルセロナ種類···ジャージアウターサイズ···M
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