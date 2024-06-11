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激レア ふみくん FUMI ヴィレヴァン モバイルバッテリー
商品番号 Y47093863524
商品名

激レア ふみくん FUMI ヴィレヴァン モバイルバッテリー
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィレッジヴァンガード限定FUMIくんふみモバイルバッテリーポータブル充電器既に完売しており、貴重なグッズです♩♩￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣未使用自宅保管品未使用ですが保管時に小傷ができております【サイズ】65mm×116mm×8mm【容量】4000mAh本体のみの出品ですUSBはご自宅にある物や100均の物で対応して頂けます。電気用品の安全確保されているマーク「PSE」マーク付いています。(写真4枚目)水濡れ対策をして緩衝材で包み匿名配送いたします☺︎イラストかしわぎつきこストリートピアノユーチューバーYouTuberピアニスト防災グッズ緊急時避難グッズ
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